Vecchia Signora Juventina Bonaventura, Giuntoli ha proposto questo giocatore alla Fiorentina

La Juve sta provando ad arrivare a Giacomo Bonaventura e nella trattativa potrebbe entrare Fabio Miretti

Come rivelato da Repubblica, la Juve, per arrivare a Giacomo Bonaventura, ha provato ad offrire Fabio Miretti alla Fiorentina.

Il numero 20 juventino non ha, però, attratto più di tanto i viola nonostante l’ex Milan stia andando in scadenza di contratto. Adesso resta da capire se si troverà una soluzione negli ultimi giorni di mercato.

