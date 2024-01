Vecchia Signora Juventina al top in Europa: ha un record dopo 4 partite nel 2024

Juve al top in Europa: ha un record dopo 4 partite nel 2024. L’anno nuovo è iniziato nel migliore dei modi

In campo il 2024 della Juventus è iniziato nel migliore dei modi, con quattro vittorie (Salernitana due volte, Frosinone e Sassuolo) in altrettante partite tra Serie A e Coppa Italia.

Non solo, perché la squadra di Allegri detiene il record di reti (15) segnate in questo inizio di anno. Nessuna compagine in Europa ne ha messe a segno tante quante i bianconeri.

