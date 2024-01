Vecchia Signora Juventina al lavoro in vista del Lecce: il report dell’allenamento

A tre giorni dalla gara contro il Lecce, la Juve prosegue la preparazione alla Continassa: il report della seduta

La Juventus, sul suo sito internet ufficiale, ha diramato il report dell’allenamento di questa mattina dei bianconeri.

REPORT – «Dopo il successo di martedì sul Sassuolo, nel posticipo della 20ª giornata di campionato, la Juventus è tornata ad allenarsi già ieri – mercoledì 17 gennaio 2024 – differenziando il lavoro tra chi è sceso in campo all’Allianz Stadium contro i neroverdi e chi, invece, non ha giocato. Questa mattina, invece, il gruppo è tornato a lavorare insieme, focalizzando tutta l’attenzione sulla prossima sfida di Serie A: domenica 21 gennaio alle ore 20:45, infatti, i bianconeri giocheranno al “Via del Mare” contro il Lecce e il match sarà valido per la seconda giornata del girone di ritorno. L’obiettivo sarà quello di centrare la quinta vittoria consecutiva in campionato, la settima tenendo in considerazione anche le due gare di Coppa Italia. Nella sessione di allenamento odierna la squadra si è focalizzata sul possesso palla, prima di lavorare, per reparti, su conclusioni e cross.

Domani l’appuntamento è fissato nuovamente al mattino».

