Vecchia Signora Juventina al lavoro al Jtc: in campo anche un big – NEWS

La Juve ha ripreso la preparazione in vista della gara contro l’Inter. Anche McKennie è sceso in campo con i compagni

La Juve, dopo due giorni di riposo, ha ripreso la preparazione in vista della partita contro l’Inter. Tra i calciatori che sono scesi in campo alla Continassa c’è anche Weston McKennie. L’americano aveva rimediato una brutta botta contro l’Empoli ma fortunatamente si è ristabilito e si subito messo al lavoro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

La Juve, tramite Instagram, ha condiviso il video che ritrae i bianconeri che entrano sui campi della Continassa per l’allenamento mattutino.

