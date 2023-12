Vecchi ricorda: «All’Fc Internazionale quando segnavamo e vincevamo i tifosi ci fischiavano» #Intervista

L’ex allenatore dell’Inter, Stefano Vecchi, ricorda la sua esperienza in nerazzurro dopo la sua prima vittoria con il Vicenza

Intervenuto in conferenza stampa dopo l’esordio con vittoria sulla panchina del Vicenza contro l’Alessandria, Stefano Vecchi ha parlato così citando un episodio capitato quando si sedette sulla panchina dell’Inter.

LE PAROLE – «La passione che hanno i tifosi dobbiamo meritarcela e purtroppo in questo momento sono delusi, lo sappiamo, sono delusi anche i ragazzi, si aspettavano una stagione diversa e quindi dobbiamo cercare di svoltare di fare in modo che attraverso le vittorie, ma anche le prestazioni il pubblico possa seguirci. Può succedere nelle piazze più importanti dove ho allenato, come a Ferrara o magari anche con l’Inter in Prima Squadra. Nelle due volte in cui sono stato chiamato in causa, quando segnavamo ci fischiavano. Mi ricordo che abbiamo vinto 5-2 contro l’Udinese, giocavamo in casa e ha fatto gol Marcelo Brozovic; hanno fischiato tutti».

