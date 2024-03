Vasquez cresce all’Ascoli: ecco come sta andando il prestito del rossonero

00:45,13 Mar 2024, MILANELLO.

Vasquez cresce all’Ascoli: ecco come sta andando il prestito del portiere rossonero. L’#approfondimento tecnico dell’ultima prestazione

L’estremo difensore del Diavolo Rossonero Vasquez in prestito all’Ascoli continua a dare risposte positive nella sua nuova avventura in Serie B. Il portiere ha giocato nell’ultimo match contro la Sampdoria dopo aver esordito contro la Reggiana lo scorso 3 marzo a seguito dell’#espulsione di Viviano.

Nonostante le due reti subite, il portiere ha giocato bene, mostrando sicurezza con interventi puliti, sopperendo bene all’importante assenza di Viviano.

