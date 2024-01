Vasquez AC Milan: cessione in prestito in vista. Il futuro del portiere sarà in questo club

Vasquez Milan: cessione in prestito in vista. Il futuro del portiere, dopo il ritorno a casa, sarà in questo club

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Devis Vasquez ha fatto ritorno al Milan in questa sessione di mercato, ma con ogni probabilità verrà ceduto in prestito.

Infatti, il portiere ecuadoriano verrà ceduto all’Ascoli per andare a fare il vice di Viviano in questa seconda parte di stagione.

The post Vasquez Milan: cessione in prestito in vista. Il futuro del portiere sarà in questo club appeared first on Milan News 24.