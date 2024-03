Varriale punge Llorente, ecco la battuta: c’entrano il Ac Milan e due italiane

Pubblicità

Il giornalista Varriale punge ironicamente Fernando Llorente, ecco la battuta social sul Milan e altre due italiane

Sul suo profilo Twitter (ora X), il noto giornalista Varriale ha parlato dei sorteggi validi per i quarti di finale di Europa League. Lui ha commentato così le rivali dell’Internazionale FC in campionato ora impegnate nella competizione europea.

VARRIALE – «Sorteggio sfotunatissimo in Europa League per le italiane. MILAN-ROMA e LIVERPOOL – ATALANTA. Ci sarà una nostra rappresentante sicuramente in semifinale ma la mano di Llorente è stata disastrosa»

