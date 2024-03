Varela #Milan AC, anche i diavoli rossoneri in corsa per il mediano del Porto: sfida a due TOP #TopClub

10:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

Varela Diavolo Rossonero, ci sono anche i rossoneri in corsa per il centrocampista del Porto: lanciata la sfida a due TOP #club

Arrivano novità importanti per quanto riguarda il calcio#mercato Diavolo Rossonero. Secondo quanto riportato da Calcio#mercato.it, infatti, i rossoneri avrebbero messo nel mirino un nuovo centrocampista.

Si tratta di Varela, mediano che si sta mettendo in mostra in Portogallo con la maglia del Porto. I rossoneri sono pronti a lanciare la sfida a due top #club già da tempo sulle sue tracce: si tratta di Liverpool e Manchester City.

