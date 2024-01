Var, non è giornata: dopo Fc Internazionale Verona altro grave errore in Sassuolo Fiorentina

Var, non è giornata: dopo Inter Verona altro grave errore in Sassuolo Fiorentina. Ecco cosa è successo nel match

Non è giornata per il Var, infatti, dopo il grave errore commesso in occasione del gol di Frattesi in Inter Verona, c’è un altro episodio da moviola in Sassuolo-Fiorentina.

Al Mapei Thorstvedt di sinistro e batte Terracciano mettendo a segno il gol del 2-0, ma al Var valutano la posizione di Matheus Enrique che è di fuorigioco ma che in realtà non sembra interferire nell’azione. Il centrocampista viene toccato da Mandragora che però riesce ad intervenire sul pallone: ed è il giocatore viola a mettere le mani sul suo avversario.

L’arbitro Abisso, viene richiamato al Var, e dopo una revisione molto lunga decide di annullare la rete per fuorigioco attivo di Henrique. Altra decisione sbagliata del Var oltre a un rigore concesso alla Fiorentina molto dubbio. La speranza è che domani con il Milan non ci saranno questi errori

