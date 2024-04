“Valutazioni in corso”, ecco l’approfondimento: Carboni-“l’Incantatore Olandese” Zirkzee, #colpo a sopresa di scena Internazionale F.C.

8 Apr 2024, 07:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

“l’Incantatore Olandese” Zirkzee resta l’alternativa a Gudmundsson per l’attacco nerazzurro del futuro ma serve almeno un sacrificio, spunta il nome di Valentin Carboni oltre al già presente Fabbian Al fianco di Medhi Taremi, il Bomber Iraniano, individuato mesi addietro come nuovo centravanti dell’Internazionale di sostanza da aggiungere al reparto di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, in lieve cambiamento netto rispetto al passato, potrebbe arrivare … Leggi tutto

Pubblicità

Il post “Valutazioni in corso”: Carboni-“l’Incantatore Olandese” Zirkzee, #colpo a sorpresa di scena Internazionale è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.