Valentin Carboni, possibile cessione? L’pensiero dell’Internazionale F.C.

30 Mar 2024, 14:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale valuta le situazioni dei giovani: Valentin Carboni possibile sacrificato sul mercato per far cassa? Tuttosport si sofferma sul futuro di Valentin Carboni, che potrebbe essere uno dei calciatori sacrificati dall’Internazionale. IL PUNTO – «Alcuni giovani il club non vorrebbe sacrificarne – Valentin Carboni su tutti (ma se dovessero arrivare 30 milioni?), come anche Zanotti, Pio Esposito […]

