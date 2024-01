“Vai all’Fc Internazionale?”. La risposta di Taremi è un INDIZIO

Mehdi Taremi è sempre più vicino a diventare un giocatore dell’Inter e, come ogni trattativa in dirittura d’arrivo che si rispetti, c’è anche il consueto no comment del diretto interessato che vale quasi come una conferma.

L’attaccante del Porto, attualmente impegnato in Coppa d’Asia con il suo Iran, è stato incalzato in conferenza stampa sul suo futuro con la domanda diretta su un futuro all’Inter, alla quale ha risposto così: “Non è il momento di parlarne, adesso siamo in Qatar e penso che la Nazionale sia più importante di tutto“.

Le parole di Taremi non fanno che confermare quanto si dice da giorni: la trattativa è caldissima e la stretta di mano definitiva è prevista proprio dopo la Coppa d’Asia, al rientro dell’attaccante classe 1992 in Europa.