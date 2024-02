Vagnati: «Buongiorno? Vogliamo tenerlo a lungo, ecco perché» #Intervista

Pubblicità

Davide Bagnati ha commentato le voci di mercato di Alessandro Buongiorno che lo vogliono lontano dal Torino

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato del futuro di Alessandro Buongiorno – su cui c’era anche l’interesse dell’Inter – in occasione della presentazione di Okereke.

Pubblicità

FUTURO BUONGIORNO – «Qualche telefonata è arrivata, ma non era il momento di valutare certe cose. Non abbiamo questa necessità di fare cassa. Anche i giocatori hanno un peso, Buongiorno è legato al Toro e noi lo siamo a lui, siamo andati avanti senza pensarci. E anche le parole del presidente sono state abbastanza chiare. Lui incedibile? E’ lui stesso che al centro sportivo è sorridente, è quasi parte integrante della società: è un ragazzo speciale. Nel calcio non si può mai dire, ma Buongiorno vogliamo portarlo il più avanti possibile. Dipende anche se noi riusciamo ad alzare il livello, se andiamo a fare qualche gita all’estero sale la voglia di rimanere insieme».

Pubblicità

L’articolo Vagnati: «Buongiorno? Vogliamo tenerlo a lungo, ecco perché» proviene da Inter News 24.