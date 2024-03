Va al Genoa C.F.C. in cambio di Gudmundsson, ecco l’approfondimento: è pazza Internazionale F.C.

27 Mar 2024, 01:05, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

I leoni nerazzurri ragionano sulle modalità per provare a strappare l’attaccante islandese al ‘Grifone’ in estate, di mezzo non solo Valentin Carboni È Albert Gudmundsson il profilo individuato dall’Internazionale per rinforzare il proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione. Quello dell’attaccante islandese è un nome di cui si parla tanto bene da diverse settimane in … Leggi tutto

Pubblicità

Il post Va al Genoa C.F.C. in cambio di Gudmundsson: è pazza Internazionale è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.