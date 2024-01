V di vittoria, V di Vlahovic: con un bomber così la Vecchia Signora Juventina può sognare lo Scudetto

La Juventus si gode il momento d’oro di Dusan Vlahovic: una vera e propria arma in più per la volata Scudetto

Dusan Vlahovic è tornato o forse, per la prima volta da quando è alla Juve, è quello vero. Quello di Firenze che riusciva a decidere le partite con un giocata o un gol decisivo. Quello sicuro e sopratutto sereno mentalmente e fisicamente. Ecco quella serenità, ora ritrovata, forse è la chiave delle ultime prestazioni. Il tutto affiancato dal salute fisica che non ha trovato nella prima parte di stagione. «Sto bene fisicamente, è semplice», ha detto il numero 9 bianconero nel post gara di Lecce Juve.

Vlahovic ha cambiato marcia e la Juve ne trae i benefici e ha raccolto, anche grazie a lui, i punti che ora l’hanno fatta schizzare al primo posto in classifica anche se solo momentaneamente in attesa dei recuperi dell’Inter. Il serbo dopo il gol contro il Frosinone non si è più fermato: sei gol nelle ultime cinque partite, seconda doppietta consecutiva e ben dodici punti portati alla squadra grazie alle sue reti sempre più pesanti. Un ragazzo d’oro come canta Gue Pequeno.

L’attaccante serbo sembra anche trovarsi molto bene con il giovane Yildiz, che fa da raccordo, lo aiuta a esprimersi al meglio e forse lo ‘libera‘ anche di più dai difensori avversari. L’estro del giovane turco e la sua freschezza, affiancata all’esplosività e la potenza del Vlahovic visto in queste ultime partite sono un mix letale.

Senza contare che tra poche settimane ci sarà il derby d’Italia, uno dei più decisivi delle ultime stagioni. Proprio in quell’occasione Vlahovic troverà Lautaro Martinez che sta volando nella classifica dei migliori marcatori di Serie A. Insomma, una sfida nella sfida per l’attaccante bianconero che potrà trovare altre motivazioni per fare male ai nerazzurri.

Con un Vlahovic in questa forma, questa serenità e questa forza, forse, lo Scudetto non è più così un miraggio per la Juventus.

