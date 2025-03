Uso dei cannabinoidi THCV e CBD per la perdita di peso

Una recente ricerca ha analizzato l’efficacia di un prodotto combinato contenente i cannabinoidi THCV e CBD per favorire la perdita di peso. Lo studio, pubblicato sulla rivista Cannabis, ha coinvolto 44 partecipanti e ha evidenziato risultati significativi in termini di riduzione del peso corporeo, circonferenza addominale, pressione sanguigna e colesterolo. In particolare, l’assunzione di strisce orali contenenti THCV e CBD ha mostrato una perdita di peso statisticamente significativa, così come miglioramenti nei marcatori metabolici.

Dettagli dello studio

Lo studio ha coinvolto 44 persone, di età media di circa 52 anni, suddivisi in due gruppi di trattamento: uno che riceveva strisce orali a bassa potenza (contenenti 8 mg di THCV e 10 mg di CBD) e uno a dose più alta (contenente 16 mg di THCV e 20 mg di CBD). Ai partecipanti è stato chiesto di assumere una striscia ogni giorno per 90 giorni, senza modificare dieta o routine di allenamento.

Risultati dei trattamenti

I risultati sono stati sorprendenti: il gruppo che ha assunto il trattamento a bassa dose ha visto una perdita di peso media di 2,6 kg, mentre il gruppo ad alta dose ha perso in media 4,1 kg. In confronto, il gruppo placebo ha perso solo 0,1 kg. Inoltre, i partecipanti che hanno assunto il trattamento a bassa dose hanno mostrato una riduzione significativa della circonferenza addominale, con un miglioramento simile anche nel gruppo ad alta dose.

Riduzioni della pressione sanguigna e colesterolo

Lo studio ha anche rivelato che i gruppi trattati con THCV e CBD hanno registrato una riduzione della pressione sanguigna sistolica e una diminuzione dei livelli di colesterolo totale e LDL. Questo suggerisce che l’assunzione regolare di questi cannabinoidi potrebbe avere benefici oltre la semplice perdita di peso, contribuendo a migliorare la salute cardiovascolare e metabolica.

Potenziale impatto di THCV

Un altro aspetto interessante dello studio riguarda la possibile influenza del THCV sui test antidroga. Tra i partecipanti che hanno assunto la dose più alta, il 77,8% è risultato positivo a un test antidroga per il THC, nonostante avessero negato l’uso di THC. Questo suggerisce che i metaboliti del THCV potrebbero essere erroneamente identificati come THC in alcuni test.

Implicazioni e altre ricerche

I risultati di questo studio si allineano con ricerche precedenti sui cannabinoidi e il loro impatto sul metabolismo. In particolare, il cannabigerolo (CBG) ha mostrato potenziali benefici nel trattamento della sindrome metabolica, dimostrando di ridurre l’appetito, favorire la perdita di peso e migliorare la funzione metabolica.

Conclusioni

In sintesi, l’uso di strisce orali infuse con THCV e CBD potrebbe rappresentare una strategia promettente per favorire la perdita di peso e migliorare la salute metabolica. Nonostante i limiti dello studio, come le dimensioni del campione, i risultati sono promettenti e potrebbero aprire la strada a ulteriori ricerche sull’uso dei cannabinoidi nella gestione del peso corporeo e delle patologie metaboliche.

Coordinatore Attività Politiche Associazione FreeWeed Board