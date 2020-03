Usa, Canada, Cannabis & LockDown: tra “dispensari essenziali” e boom di ordini

Le vendite di cannabis stanno toccando nuovi massimi mentre i clienti negli Stati Uniti e in Canada accumulano erba per prepararsi a lunghi periodi di isolamento a causa della pandemia di coronavirus .

Mentre in California, a Los Angeles, l’ ordine di emergenza “più sicuro a casa” appena annunciato dalla Contea di Los Angeles e dalle città entro i suoi confini in una conferenza stampa di giovedì sera richiede che tutti i centri commerciali al coperto, i centri commerciali, i parchi giochi e le attività commerciali non indispensabili chiudano efficacemente a mezzanotte stasera almeno 19 aprile, saranno autorizzati ad operare – a condizione che osservino le linee guida per il distanziamento sociale e non includano più di 10 persone in un unico posto – un elenco di servizi essenziali tra cui servizi governativi delle città e delle contee, negozi di alimentari, negozi di ferramenta e, finalmente, i dispensari di cannabis.

Tornando alle vendite, tra il 16 marzo e il 22 marzo, le vendite di cannabis ricreativa nei principali mercati statunitensi, tra cui California, Colorado, Oregon e Alaska, sono aumentate del 50% e le vendite di marijuana medica sono aumentate del 41% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, dati ottenuti dal punto vendita della cannabis e piattaforma dati Flowhub spettacolo.

Diversi stati e province canadesi hanno preso provvedimenti per frenare il coronavirus a rapida diffusione emettendo ordini di soggiorno a casa, limitando le operazioni commerciali o chiudendo i confini mentre il bilancio delle vittime in entrambi i paesi si avvicina al 600.

Mentre molte attività commerciali sono state chiuse, i negozi di cannabis sono stati elencati come servizi essenziali e sono stati autorizzati a rimanere aperti.

In Ontario, la provincia più popolosa del Canada, le vendite online sul sito Web dell’Ontario Cannabis Store (OCS) gestito dal governo sono aumentate nel corso delle ultime due settimane, ha dichiarato il direttore delle comunicazioni dell’OCS Daffyd Roderick. Ad esempio, gli ordini dello scorso fine settimana sono stati più del doppio rispetto a solo due settimane fa.

In Nova Scotia, che domenica è diventata l’ultima provincia a dichiarare un’emergenza coronavirus, le vendite di cannabis sono aumentate del 76% la scorsa settimana, secondo la commissione per i liquori della provincia, che controlla le vendite di cannabis lì.

I timori di mesi di interruzione dell’offerta stavano aumentando le vendite canadesi, ha detto a Reuters Stuart Titus, CEO della Medical Marijuana Inc con sede in California.

“Abbiamo visto lo stoccaggio in Canada di consumatori che hanno acquistato prodotti da LP (produttori autorizzati).”

L’aumento della domanda potrebbe offrire un gradito sollievo ai produttori di pentole dopo che gli investitori hanno venduto le azioni di cannabis per gran parte dell’anno scorso, poiché i profitti nel settore sono rimasti sfuggenti.

Jamie Pearson, CEO di Bhang Inc, con sede in California, che produce bevande a base di cannabis, cioccolatini e altri prodotti, ha affermato che le vendite sono in forte espansione e dovrebbero aumentare i ricavi e i profitti in questo trimestre.

Pearson ha affermato che i commestibili come gomme, brownies e cioccolatini erano molto popolari, probabilmente perché erano più facili da conservare e mangiare, anche con i guanti.

Tuttavia, Tito e altri raccomandarono cautela, dicendo che l’attesa inversione di fortuna non poteva rivelarsi molto più di un sollievo di breve durata.

“L’industria della cannabis si sta dimostrando a prova di recessione, ma in momenti come questo, è importante capire che il picco della domanda dei consumatori probabilmente non durerà a lungo”, ha affermato Avis Bulbulyan, CEO della società di consulenza sulla cannabis Siva Enterprises.

