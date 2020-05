USA: Attivisti ed Aziende scrivono al Congresso chiedendo assistenza per la pandemia al settore cannabico

8 maggio: i gruppi politici sulla cannabis inviano una lettera al congresso chiedendo “SAFE” Banking Act o linguaggio simile nel prossimo pacchetto di assistenza pandemica”

Un gruppo di sostenitori della cannabis e organizzazioni industriali ha inviato oggi una lettera al Congresso esortando i legislatori a includere la legge bancaria Secure and Fair Enforcement (SAFE) o un linguaggio simile nel prossimo pacchetto di assistenza in caso di pandemia che creerebbe un porto sicuro per le banche e altri fornitori di servizi finanziari a lavorare con cannabis e imprese accessorie conformi alla legge statale. Rapporti Notizie LA Cannabis

La lettera cita la capacità del contante di trasportare contagi e la vicinanza personale richiesta dalle transazioni in contanti come motivi di urgenza per correggere la mancanza di accesso bancario nell’industria della cannabis, al di là delle preoccupazioni preesistenti in materia di sicurezza e trasparenza affrontate da questa legislazione. È stato firmato dagli americani per l’accesso sicuro, Global Alliance for Cannabis Commerce, Marijuana Policy Project, Minority Cannabis Business Association, National Association of Cannabis Businesses, National Cannabis Industry Association, National Cannabis Roundtable, National Organization for the Reform of Marijuana Laws, Policy Center per la salute e la sicurezza pubblica e l’alleanza bancaria sicura e responsabile.

“Collettivamente, rappresentiamo consumatori, pazienti e migliaia di imprese di cannabis regolate dallo stato e accessorie”, si legge nella lettera. “Questo settore, composto principalmente da piccole e medie imprese, continua a fornire medicine di cannabis sicure a oltre 3 milioni di pazienti con cannabis terapeutica negli Stati Uniti. Nonostante la designazione essenziale nella maggior parte degli Stati, queste attività essenziali non hanno accesso ai servizi finanziari necessari per ottimizzare le misure di allontanamento sociale per garantire la sicurezza dei pazienti con cannabis medica, dei lavoratori e del pubblico “.

A causa delle attuali leggi e regolamenti finanziari federali, la maggior parte delle banche non è disposta a correre il rischio di essere perseguita o sanzionata per lavorare con aziende di cannabis statali e spesso con attività accessorie che servono l’industria della cannabis. Ciò costringe molte aziende in questo spazio ad operare quasi interamente in contanti, creando problemi di salute pubblica e sicurezza che sono stati aggravati dalla pandemia di coronavirus. Queste politiche ostacolano gli sforzi delle autorità di regolamentazione e delle forze dell’ordine per monitorare efficacemente il mercato legale della cannabis e limitare gravemente l’accesso al capitale per le piccole imprese che hanno sempre più bisogno di assistenza. Gli imprenditori stanno inoltre diventando più preoccupati che la presenza di denaro contante nei loro locali li renderà obiettivi più grandi per il crimine man mano che la disoccupazione aumenta in tutta la nazione.

“Bloccare le attività legali fuori dai tradizionali servizi bancari – lasciandole senza altra possibilità se non quella di operare esclusivamente in contanti – ha a lungo messo in pericolo i lavoratori”, ha affermato il senatore Jeff Merkley, sponsor principale del Senato del SAFE Banking Act. “E ora di fronte a questa pandemia, sta rendendo sempre più difficile per queste aziende proteggere i propri lavoratori e clienti mentre lottano per rimanere a galla. La SAFE Banking Act è più importante che mai per queste aziende e le famiglie che fanno affidamento su di esse, e mi impegno a fare tutto il possibile per farla passare. “

La SAFE Banking Act impedirebbe ai regolatori bancari federali di punire le banche per aver lavorato con aziende legate alla cannabis e alla canapa che obbediscono alle leggi statali. Il disegno di legge proteggerebbe le imprese ausiliarie che lavorano con l’industria della cannabis dall’accusa di riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari e impone al Consiglio di esame delle istituzioni finanziarie di sviluppare linee guida per aiutare le unioni creditizie e le banche a capire come servire legalmente le imprese di cannabis.

“Le aziende di cannabis e i loro dipendenti affrontano già un significativo rischio per la sicurezza pubblica senza accesso al sistema bancario, e la crisi COVID-19 ha solo aggravato questo rischio con queste attività essenziali che devono spostare le loro transazioni in contanti al di fuori del negozio”, ha dichiarato Rep Ed Perlmutter, sponsor principale della SAFE Banking Act. “Allo stesso tempo, molte di queste aziende stanno affrontando interruzioni nella loro catena di approvvigionamento e nelle normali operazioni e dovrebbero poter beneficiare di un aiuto proprio come qualsiasi altra attività legale e legittima durante questa pandemia. Continuerò a spingere per l’inclusione della SAFE Banking Act o di altre forme di aiuto per questo settore nel prossimo pacchetto “.

“La mancanza di accesso al settore bancario impedisce anche alle aziende legittime legate alla cannabis di ottenere aiuti d’emergenza o garantire prestiti bancari per continuare a fornire medicine e posti di lavoro sicuri alle loro comunità”, continua la lettera. “Nonostante le designazioni essenziali, molte aziende di cannabis faranno fatica a rimanere operative senza accesso ai prodotti e servizi bancari tradizionali … Se le aziende non potessero accedere alle risorse per rimanere operative, i pazienti sarebbero costretti a entrare nel mercato illecito di medicine e transazioni non regolamentate”.

A settembre, la Camera ha approvato la SAFE Banking Act con un voto bipartisan di 321-103, rendendolo il primo pezzo di legislazione autonoma sulla riforma della politica sulla cannabis a ricevere mai un voto o essere approvato da entrambe le Camere del Congresso. La legislazione sui compagni è attualmente all’esame del Senato ed è in attesa di un ricarico nel Comitato bancario del Senato.

La cannabis è legale per gli adulti in undici stati, il Distretto di Columbia e i territori di CNMI e Guam, e 33 stati e diversi territori hanno leggi generali sulla cannabis medica. La sostanza è legale in qualche forma in 47 stati. Ogni stato con un mercato della cannabis regolamentato funzionale ha consentito l’accesso continuo durante la risposta del coronavirus.

Per leggere la lettera in versione originale integrale: https://cannabislaw.report/8-may-cannabis-policy-groups-send-letter-to-congress-urging-safe-banking-act-or-similar-language-in-the-next-pandemic-relief-package/