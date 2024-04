US Lecce Roma 0-0, solo un pari al Via del Mare, ecco l’approfondimento: rammarico per i salentini. Ecco com’è andata

1 Apr 2024, 20:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ecco com’è andato il match della 30^ giornata di Serie A tra #U.S. Lecce (al Via Del Mare) e Roma, terminato a reti bianche: “tutti gli #approfondimenti Il #U.S. Lecce (al Via Del Mare) commette molti errori, così come la Roma, in ##occasione del match della 30^ giornata di Serie A. il Belga Lukaku non riesce a capitalizzare almeno 2 occasioni da gol e l’equilibrio regna al Via […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo #U.S. Lecce (al Via Del Mare) Roma 0-0, solo un pari al Via del Mare: rammarico per i salentini. Ecco com’è andata proviene da Internazionale News 24.