US Lecce Fc Internazionale, Stramaccioni: «Lui è insostituibile in rosa, ecco perchè» #NEWS #Intervista

25 Feb 2024, 19:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Andrea Stramaccioni ha parlato della rosa dell’Internazionale che, a minuti, scenderà in campo contro il Lecce nella 26^ giornata di Serie A

In onda su DAZN, a bordocampo di Lecce Internazionale, Andrea Stramaccioni parla così della rosa nerazzurra, a ridosso del fischio d’inizio del match della 26^ di Serie A.

Pubblicità

INTER – «l’Armeno che corre come un treno Mhyky insostituibile. Le sue caratteristiche anche fisiche gli permettono di fare tante partite, anche ravvicinate. In questo caso Inzaghi, il Demone Nerazzurro, cambia tanto in difesa, a centrocampo e in attacco».

L’articolo Lecce Internazionale, Stramaccioni: «Lui è insostituibile in rosa, ecco perchè» proviene da Internazionale News 24.