US Lecce-Fc Internazionale, Mister Demone Inzaghi sceglie il turnover. Tutte le novità

Ci si aspettavano rotazioni pesanti contro la Salernitana, visto l’impegno con l’Atletico Madrid di pochi giorni dopo. Simone Inzaghi ha invece stupito tutti, cambiando fra le sfide con campani e spagnoli soltanto due uomini: gli esterni di fascia. Dumfries e Carlos Augusto in Serie A, Darmian e Dimarco in Champions League.

Qualcosa di diverso potrebbe invece accadere in Lecce-Inter di domenica 25 febbraio (ore 18). Per due ordini di motivi: il primo è che – sebbene ci siano cinque giorni di riposo – una gara di Champions League di quel livello prosciuga energie psicofisiche. Il secondo risiede nella sfida con l’Atalanta che cade a soli tre giorni di distanza, mercoledì 28 febbraio. I bergamaschi sono quarti in classifica e in grande forma: Inzaghi vuole sfidare Gasperini con i titolarissimi.

Secondo Sky Sport, nella formazione titolare a Lecce potrebbero vedersi Carlos Augusto, Dumfries, Frattesi e Asllani. Il brasiliano potrebbe sostituire Dimarco sulla corsia sinistra oppure arretrare da difensore e far rifiatare Bastoni; l’olandese dovrebbe essere impiegato al posto di Darmian sulla fascia opposta; l’ex Sassuolo occuperà la casella di uno fra Barella e Mkhitaryan; l’albanese verrebbe impiegato da regista al posto di Calhanoglu.

In attacco, certa la presenza di Arnautovic che dovrebbe affiancare Lautaro. Lo stesso Toro, però, avrebbe bisogno di tregua visto che nelle ultime partite è sembrato affaticato, ma sostituirlo con Sanchez e partire con il tandem delle riserve offensive in Salento potrebbe essere rischioso.