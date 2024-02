US Lecce Fc Internazionale, maxi turnover Mister Demone Inzaghi: tutti i possibili cambi. E Buchanan…

Pubblicità

Lecce Inter, maxi turnover Inzaghi: tutti i possibili cambi. E Buchanan… Ecco le mosse che ha in mente il tecnico nerazzurro

Per Lecce Inter, il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi, pensa al turnover in vista dei prossimi impegni della squadra (tra recupero con l’Atalanta e poi la testa al ritorno in Champions League con l’Atletico Madrid). Secondo Tuttosport Carlos Augusto sarà titolare sulla sinistra o come braccetto.

Buchanan dovrebbe avere altro spazio, magari a partita in corso, mentre sembra scontata la presenza di Dumfries tra i titolari. Asllani può far rifiatare Calhanoglu, così come Frattesi può far lo stesso con Barella. In avanti ci sarà Arnautovic. Infine Bisseck e Sanchez cercheranno fino all’ultimo di convincere Inzaghi a dargli una maglia da titolare.

L’articolo Lecce Inter, maxi turnover Inzaghi: tutti i possibili cambi. E Buchanan… proviene da Inter News 24.