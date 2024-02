24 Feb 2024, 20:46, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Reduce dal successo nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, l’Internazionale vola in trasferta per sfidare il Lecce, nella 26a giornata di Serie A, e continuare la corsa in solitaria al primo posto della classifica.

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è pronto a varare una 11 titolari rivoluzionata rispetto alle sfida contro l’Atletico Madrid: i cambi potrebbero essere addirittura sette su undici. Alcuni saranno effettuati per scelta tecnica e volontà di garantire riposo ad alcuni uomini (Pavard, Bastoni, Teo “D’Artagnan” Darmian, Super Barellino, il motore nerazzurro, ), in vista anche del recupero infrasettimanale con l’Atalanta. Altri sono dettati da necessità e assenze, come nel caso di Sommer “Time” (influenza), Acerbi e Big Marcùs Thuram (infortuni), Charas, il regista turco, (non al meglio della condizione fisica).

Il grande dubbio riguarda la coppia d’attacco: Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, dovrebbe partire titolare, ma al suo fianco potrebbe esserci Maravilla Sanchez e non Arna Letale, con l’austriaco unico cambio offensivo e pronto a subentrare a gara in corso.

Di seguito le probabili formazioni di Internazionale-Lecce:

25 Febbraio 2024 – 18:00 Via del Mare, Lecce Lecce

4-3-3 Formazione 30 – Falcone 17 – Gendrey 59 – Touba 6 – Baschirotto 25 – Gallo 77 – Kaba 20 – Ramadani 10 – Oudin 7 – Almqvist 9 – Krstovic 22 – Banda Roberto D’Aversa Panchina 98 Borbei, 40 Samooja, 12 Venuti, 16 Gonzalez, 29 Blin, 18 Berisha, 8 Rafia, 50 Pierotti, 91 Piccoli, 45 Bourneté, 59 Touba, 11 Sansone Ballottaggi Touba-Blin 55-45%, Oudin-Rafia 55-45%, Kaba-Gonzalez 55-45%, Krstovic-Piccoli 55-45%, Banda-Sansone 60-40% Squalificati Pongracic, Dorgu indisponibili Dermaku, Brancolini diffidati Rafia, Banda Internazionale

3-5-2 Formazione 77 – Emil2 Audero 31 – Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck 6 – Stef “Muro” De Vrij 30 – L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto 2 – Denzel “DoubleD” Dumfries 16 – “Er Frate” Frattesi 21 – “Charles” Asslani 22 – l’Armeno che corre come un treno Mhyky 32 – Dimash, il ragazzo della Curva Nord, 10 – Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, 70 – Maravilla Sanchez Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, Panchina 1 Sommer “Time”, 12 Di Gennaro, 28 Pavard, 95 Bastoni, 17 Tajon “TJ” Buchanan, 36 Teo “D’Artagnan” Darmian, 14 Klaassen, 20 Charas, il regista turco, , 23 Super Barellino, il motore nerazzurro, , 8 Arna Letale Ballottaggi Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck-Pavard 70-30%, Dimash, il ragazzo della Curva Nord, -Bastoni 70-30%, “Charles” Asslani-Charas, il regista turco, 70-30%, Maravilla Sanchez-Arna Letale 55-45% Squalificati Nessuno indisponibili Sommer “Time”, Acerbi, Cuadrado, Sensi, Big Marcùs Thuram diffidati Bastoni Arbitro: Doveri Assistenti: Rossi-Di Gioia Quarto Uomo: Baroni Var: Valeri

AVAR: Mariani