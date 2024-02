US Lecce Fc Internazionale ha un sapore speciale per Super Barellino e Alex Bastoni: il motivo

Pubblicità

Il match della 26^ giornata di Serie A tra Lecce e Internazionale sarà molto speciale per Nicolò Barella e Alessandro Bastoni: ecco perchè

Il Lecce rappresenta un’importante fonte di ricordi positivi per i giocatori dell’Internazionale Nicolò Barella e Alessandro Bastoni.

La prima delle 157 apparizioni di Barella in Serie A con la maglia dell’Internazionale, infatti, è avvenuta proprio contro il Lecce, durante la vittoria per 4-0 dei nerazzurri al Meazza il 26 agosto 2019, dove ha anche fornito un assist. Per quanto riguarda Bastoni, il suo primo gol con la maglia dell’Internazionale in Serie A è arrivato contro il Lecce durante il pareggio per 1-1 al Via del Mare il 19 gennaio 2020.

L’articolo Lecce Internazionale ha un sapore speciale per Barella e Bastoni: il motivo proviene da Internazionale News 24.