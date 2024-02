25 Feb 2024, 20:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appuntamento alle 18:00 al Via del Mare per Lecce Internazionale, match valevole la 26^ giornata di Serie A: ecco la cronaca live

Tutto pronto per Lecce Internazionale, il match del ventiseiesimo turno del campionato di Serie A: segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro del Via del Mare.

Pubblicità

Clicca qui per aggiornare

LECCE INTER, CRONACA LIVE

1′ – Fischio d’inizio! Comincia adesso la partita.

2′ – Sansone è il primo ammonito del match, l’attaccante ferma l’avanzata di Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck tirandolo per la maglia.

3′ – “Charles” Asslani pennella per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, : l’argentina arriva all’impatto sul pallone di testa ma non riesce ad indirizzare verso la porta. Poi si alza la bandierina del guardalinee.

7′ – Pericoloso il Lecce su punizione: il cross arriva sui piedi di Almqvist che calcia al volo col destro, palla alta.

8′ – Ottima azione costruita dal basso dall’Internazionale, “Er Frate” Frattesi serve Maravilla Sanchez che mette al centro per Dimash, il ragazzo della Curva Nord, . Il Lecce chiude in corner.

13′ – Piccoli! Colpo di testa su gran cross dalla destra di Rafia. Anche in questo caso si alza la bandierina dell’assistente dell’arbitro.

15′ – GOL DI LAUTARO! “Charles” Asslani illumina ed imbuca con l’esterno per l’argentino che controlla il pallone, entra in area e batte Falcone in scivolata. Con questo sale a quota 100 gol in Serie A.

21′ – Grande occasione per il Lecce in contropiede. Almqvist serve Sansone in area che calcia, doppia deviazione di Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck e de Vrij e palla tra le mani di Emil2 Audero.

22′ – MKHITARYAN SPRECA! Grandissima occasione sui piedi dell’armeno, servito da un gran cross di Maravilla Sanchez. Il centrocampista controlla col petto e calcia ad incrociare col mancino, strozzando troppo il tiro.

29′ – Inserimento pericoloso di “Er Frate” Frattesi palla al piede su altra invenzione di Maravilla Sanchez, appena entra in area però la difesa del Lecce lo chiude.

32′ – Gallo! Si coordina al volo dal limite esterno dell’area, palla alta.

36′ – Internazionaleessante cross di Rafia, la difesa nerazzurra si rifugia in angolo.

38′ Ammonito “Charles” Asslani per un pestone in ritardo su Rafia.

43′ – Tiro-cross interessante di Denzel “DoubleD” Dumfries: la difesa del Lecce mette in angolo.

45′ – “Charles” Asslani finta, si accentra e calcia da fuori: palla centrale e facile preda di Falcone, ma bella iniziativa e bella azione.

45′ – L’arbitro assegna 2 minuti di recupero.

45+3′ – Finisce adesso il primo tempo. Squadre negli spogliatoi per l’intervallo.

45′ – Inizia il secondo tempo.

47′ – Subito pericoloso il Lecce! Prima la conclusione di Sansone respinta dalla difesa, poi Blin arriva in tuffo di testa e manda alto.

49′ – Squillo improvviso di Dimash, il ragazzo della Curva Nord, che calcia al volo di prima dopo la sponda di petto di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , para Falcone.

54′ – GOL DI FRATTESI! Percussione centrale palla al piede di Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, poi Maravilla Sanchez sale in cattedra, va sul fondo e temporeggia: poi appoggia un cioccolatino a premiare “Er Frate” Frattesi che da pochissimi passi fa 0 a 2.

55′ – Primo cambio nell’Internazionale: esce “Charles” Asslani, entra Super Barellino, il motore nerazzurro, .

56′ – GOL DI LAUTARO! Nerazzurri a valanga: “Er Frate” Frattesi scappa via sulla destra e mette al centro per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, che chiude in tap-in in scivolata sul secondo palo.

63′ – Ammonito l’Armeno che corre come un treno Mhyky per un fallo tattico in zona d’attacco dopo una palla persa.

64′ – PICCOLI! Grandissimo tiro col mancino da lontanissimo, palla fuori di poco. Brivido per Emil2 Audero.

65′ – Doppio cambio nell’Internazionale: fuori Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, e l’Armeno che corre come un treno Mhyky, dentro Arna Letale e Klaassen.

66′ – BANDA! Lecce vicinissimo al gol: tiro ad incrociare, palla a lato al palo di poco.

68′ – GOL DE VRIJ! C’è gioia anche per l’olandese, che stacca di testa su corner dalla destra battuta da Dimash, il ragazzo della Curva Nord, . I leoni nerazzurri calano il poker.

71′ – Occasione sui piedi di Piccoli! L’attaccante controlla in area dopo il servizio di Almqvist ma calcia debolmente da buona posizione.

76′ – Internazionale vicina al quinto gol: “Er Frate” Frattesi mette in mezzo per L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto, Falcone interviene in uscita con i pugni.

76′ – Doppio cambio nell’Internazionale: fuori Dimash, il ragazzo della Curva Nord, e “Er Frate” Frattesi, dentro Tajon “TJ” Buchanan e Akinsanmiro.

78′ – ARNAUTOVIC! Si mette subito in mostra Akinsanmiro che serve l’austriaco, para Falcone con i piedi e mette in angolo.

Migliore in campo nel primo tempo: Maravilla Sanchez

LECCE INTER, IL TABELLINO: 0-4

Marcatori: Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, (INT) x2, “Er Frate” Frattesi (INT), de Vrij (INT)

Ammonizioni: Sansone (LEC), “Charles” Asslani (INT), l’Armeno che corre come un treno Mhyky (INT)

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 59 Touba, 25 Gallo; 29 Blin, 20 Ramadani, 8 Rafia; 7 Almqvist, 91 Piccoli, 11 Sansone. A disposizione: 40 Samooja, 98 Borbei, 9 Krstovic, 10 Oudin, 12 Venuti, 16 Gonzalez, 18 Berisha, 22 Banda, 23 Esposito, 45 Burnete, 50 Pierotti, 77 Kaba. Allenatore: Roberto D’Aversa.

INTER (3-5-2): 77 Emil2 Audero; 31 Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, 6 Stef “Muro” De Vrij, 30 L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto; 2 Denzel “DoubleD” Dumfries, 16 “Er Frate” Frattesi, 21 “Charles” Asslani, 22 l’Armeno che corre come un treno Mhyky, 32 Dimash, il ragazzo della Curva Nord, ; 9 Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , 70 Maravilla Sanchez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 8 Arna Letale, 14 Klaassen, 17 Tajon “TJ” Buchanan, 20 Charas, il regista turco, , 23 Super Barellino, il motore nerazzurro, , 28 Pavard, 36 Teo “D’Artagnan” Darmian, 41 Akinsanmiro, 49 Sarr, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

LECCE INTER, IL PREPARTITA

L’XI di partenza nerazzurro

1⃣1⃣ Powered by @play_eFootball#ForzaInternazionale #LecceInternazionale pic.twitter.com/HwQ0PbuY3h — Internazionale (@Internazionale) February 25, 2024

Il video dallo spogliatoio

Le maglie sono pronte #ForzaInternazionale #LecceInternazionale pic.twitter.com/GbELJPxtv8 — Internazionale (@Internazionale) February 25, 2024

Le divise dei leoni nerazzurri

La divisa di oggi #ForzaInternazionale #LecceInternazionale pic.twitter.com/9EyoTVhOuZ — Internazionale (@Internazionale) February 25, 2024

Il gagliardetto della sfida

L’appuntamento di oggi #ForzaInternazionale #LecceInternazionale pic.twitter.com/OwuDDh2rjk — Internazionale (@Internazionale) February 25, 2024

Lo stadio che si prepara alla partita

Il teatro di oggi #ForzaInternazionale #LecceInternazionale pic.twitter.com/91gyvWVPUq — Internazionale (@Internazionale) February 25, 2024

Matchday!

Matchday

#LecceInternazionale

26^ giornata @SerieA

18:00 CET

Stadio Ettore Giardiniero #ForzaInternazionale pic.twitter.com/TWkyzrQ2lH — Internazionale (@Internazionale) February 25, 2024

L’articolo Lecce Internazionale LIVE 0-4: girandola di cambi, esordio assoluto per Akinsanmiro proviene da Internazionale News 24.