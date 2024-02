US Lecce-Fc Internazionale, D’Aversa in conferenza: «Loro straripanti, ma ecco cosa abbiamo sbagliato noi» #NEWS #Intervista

25 Feb 2024, 22:31, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Dopo Lecce-Internazionale il tecnico Roberto D’Aversa è intervenuto in conferenza stampa, ecco i complimenti ai leoni nerazzurri e l’analisi sui suoi errori

Roberto D’Aversa non ha dubbi. Internazionalevenuto in conferenza stampa dopo Lecce-Internazionale parla così sulla sfida di Serie A. Parole al miele per i leoni nerazzurri, unite al rammarico per aver sbagliato qualche occasione di troppo.

Pubblicità

4 GOL SUBITI – «Il primo nasce da una palla nostra. A inizio secondo tempo potevamo riaprire la partita, poi la forza dell’Internazionale è straripante. Quando non concludi quello che crei e concedi con degli errori diventa difficile. La squadra deve rimanere sempre corta, migliorando gli aspetti realizzativi. Dopo un 4-0 si può essere derisi riportando i tiri in porta».

RIPARTIRE – «La sconfitta pesante contro una grande squadra non deve toglierci certezze. Per me già stasera iniziava un nuovo campionato, speravamo in un risultato diverso. Adesso abbiamo tre partite contro squadre alla nostra portata, ma non significa che sono impegni semplici. Vanno affrontati nel migliore dei modi».

TIFOSI – «Dal primo giorno di ritiro hanno dimostrato affetto e passione, oltre a dei numeri che competono con squadre che lottano per lo scudetto. Quando si perde 4-0 bisogna avere la dignità di andare sotto la curva e ringraziarli, a fine partita ci hanno chiesto impegno e risultati per raggiungere la salvezza. Il calendario non è stato dalla nostra parte. Non dobbiamo smontare quello che si è fatto fino ad oggi, dobbiamo pensare a quello che ci ha portato a fare 24 punti punti».

L’articolo Lecce-Internazionale, D’Aversa in conferenza: «Loro straripanti, ma ecco cosa abbiamo sbagliato noi» proviene da Internazionale News 24.