US Lecce-Fc Internazionale 0-4, i voti: Frate Frattesi è un trattore, El Toro di Bahia Blanca Lautaro implacabile

25 Feb 2024, 21:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale ottiene una vittoria preziosa contro il Lecce, trionfando con un secco e autoritario 4-0, nella 26a giornata di Serie A. Al Via del Mare, decidono la gara la doppietta di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez e le reti di “Er Frate” Frattesi e Stef “Muro” De Vrij

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Di seguito le pagelle di Passione Internazionale.

Pubblicità

AUDERO 6.5 – Esordio in Serie A con l’Internazionale, è molto coinvolto con i piedi e in qualche circostanza si vede un po’ di ruggine, ma proprio dai suoi piedi parte il 2-0. Blin, Piccoli e Banda lo spaventano, ma non lo chiamano all’intervento. Poi il centravanti leccese centra la porta, ma la prima parata della sua gara è abbastanza facile.

BISSECK 6.5 – Rischia in più di una circostanza, ma se la cava. Deve fare attenzione ai movimenti di Sansone alle sue spalle. Da una sua bella cavalcata nasce l’azione del 2-0 di “Er Frate” Frattesi.

DE VRIJ 7 – Attento nel duello fisico con Piccoli, è sempre ben posizionato, intercettando diverse traiettorie pericolose. Trova il gol di testa su calcio d’angolo a coronare la sua prestazione impeccabile.

CARLOS AUGUSTO 6.5 – In fase di manovra, l’intesa con Dimash, il ragazzo della Curva Nord, non è sempre fluidissima, ma in un paio di chiusure è prezioso per sventare delle situazioni pericolose, dimostrandosi affidabile anche come centrale difensivo di sinistra.

DUMFRIES 6 – Più coinvolto rispetto a Dimash, il ragazzo della Curva Nord, con le sue sgroppate che creano apprensione al Lecce, ma in difesa non riesce sempre dare il giusto supporto a Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck. Regala un’occasione a Banda nella ripresa, con una giocata tecnicamente molto bizzarra. Si divora la rete personale.

FRATTESI 7.5 – Si fa notare con i suoi inserimenti, arando il campo come un trattore. La sua intensità è una chiave importante del gioco nerazzurro. Nella ripresa trova gol e assist, che coronano la sua gara a tutto tondo. Esce con i crampi. Dal 76′ AKINSANMIRO 6 – Esordio in Serie A.

ASLLANI 7 – Inizia la gara con buona personalità. Bellissimo l’assist d’esterno per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, sul gol, ma un po’ ingenua l’ammonizione che arriva sul finire del primo tempo, che gli costa il cambio a inizio ripresa. La sua partita però rimane molto positiva. Dal 55′ BARELLA 6.5 – Entra in ruolo insolito, ma si applica con grande autorità.

MKHITARYAN 6 – Ha una buonissima occasione per il 2-0, ma con il mancino calcia a lato da dentro l’area. Qualche appoggio non precisissimo, ma il suo posizionamento è sempre di grande intelligenza. Esce ammonito. Dal 64′ KLAASSEN 6 – Entra con voglia di fare.

DIMARCO 5.5 – Meno propositivo di Denzel “DoubleD” Dumfries e anche in fase difensiva non sembra sempre ben posizionato. Si accende nella ripresa, con una bella conclusione al volo, che impensierisce Falcone, ma la sua gara rimane tecnicamente opaca. Dal 76′ BUCHANAN 6 – Mette nel motore altri minuti.

SANCHEZ 7 – Coinvolto spesso dai compagni nei primi minuti, ha buone intuizioni tecniche. Lucidissimo nell’assist a “Er Frate” Frattesi con un pallone con su scritto “basta spingere”.

LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Lavora soprattutto spalle alla porta con la solità caparbietà e dopo 15′ fa 100 in Serie A alla prima occasione. Implacabile nel tap-in del 3-0 che chiude definitivamente la gara e migliora ulteriormente le sue statistiche. Dal 64′ ARNAUTOVIC 6 – Prova a rendersi pericoloso.

INZAGHI 7.5 – I tanti cambi sembrano levare qualche automatismo alla manovra, ma i suoi trovano l’imbucata con qualità per sbloccare la gara. Dopo il vantaggio, la sua squadra appare un po’ distratta e non lo fa felice. La sua squadra è spietata nella ripresa e in pochi minuti chiude la gara.