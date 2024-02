US Lecce-Fc Internazionale 0-4, finale: altra dimostrazione di forza dei Super Nerazzurri di Inzaghi, poker e piatto ricco preso al Via del Mare

25 Feb 2024, 21:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

LECCE-INTER 0-4 (15′, 56′ Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, 54′ “Er Frate” Frattesi, 67′ Stef “Muro” De Vrij)

LIVE MATCH

90′ – FISCHIA BARONI, RIEN NE VA PLUS AL VIA DEL MARE!!! L’INTER STENDE ANCHE IL LECCE CON UN SECCO 4-0 E VOLA SEMPRE PIU’ IN ALT …