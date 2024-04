Un’altra volta, ecco l’approfondimento: 2 mesi e poi sarà addio all’Internazionale F.C.

1 Apr 2024, 17:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Strada già tracciata, un nerazzurro viaggia spedito verso la separazione dal club meneghino in estate. Ecco di chi si tratta Procede ad ampie falcate la corsa dell’Internazionale in #CampionatoSerieA. 76, al momento, i punti totalizzati in questa edizione di Serie A dai leoni nerazzurri, ora a +11 sul Milan, in attesa naturalmente dell’impegno che vedrà impegnata … Leggi tutto

