Ogni notizia è un ponte tra il presente e il futuro.

Il nuovo Codice della Strada non solo discrimina chi fa uso di cannabis terapeutica, ma rischia di rendere impossibile la vita quotidiana per migliaia di pazienti in Italia.

Il 2024 segna l’introduzione di una nuova riforma del Codice della Strada, che, seppur pensata per garantire la sicurezza su strada, sta generando un’ondata di preoccupazione tra i pazienti che usano cannabis terapeutica. Da quando la cannabis per uso medico è stata legalizzata nel 2007 in Italia, milioni di italiani con patologie gravi hanno trovato un supporto in questa sostanza, che è stata ufficialmente riconosciuta come una terapia efficace per il trattamento di malattie come la sclerosi multipla, il Parkinson, e altre condizioni debilitanti. Tuttavia, con l’entrata in vigore della nuova legge, il panorama è cambiato drasticamente, e non in meglio.

Un’ingiustizia che penalizza i pazienti

Il problema principale che la nuova riforma pone è la semplificazione eccessiva della gestione della cannabis terapeutica da parte delle autorità. L’introduzione di test salivari per rilevare la presenza di sostanze stupefacenti nei conducenti rende di fatto impossibile per i pazienti continuare a guidare. Anche se il medico attesta che l’assunzione non ha alterato in alcun modo le capacità psicofisiche del paziente, il semplice risultato positivo al test basta per considerare il paziente come “sotto l’effetto di stupefacenti”. Ciò implica il ritiro della patente, anche se il paziente non ha mostrato segni di alterazione psicologica o fisica. In questo modo, chi utilizza cannabis terapeutica per trattare dolori cronici, epilessia o altre malattie gravi si ritrova a dover affrontare una barriera enorme nella sua vita quotidiana, vedendo limitata la propria libertà di movimento e l’autonomia.

Una discriminazione che va oltre il semplice test positivo

Il paradosso di questa riforma è che, mentre il trattamento con cannabis medica viene controllato e regolamentato, l’uso personale di sostanze stupefacenti non è penalizzato dalla legge, come per esempio accade con l’alcol. Infatti, per l’alcol non è sufficiente un test che indichi la sua presenza nel sangue; è necessario provare che la persona sia effettivamente in stato di alterazione. Eppure, per la cannabis terapeutica, viene penalizzata la sua semplice assunzione, anche quando non vi è alcuna alterazione psicofisica. Come ha sottolineato Santa Sarta, presidente del Comitato Pazienti Cannabis Medica, l’assunzione regolare di cannabis terapeutica porta a un’integrazione nel corpo che non crea l’effetto psicotropo tipico dell’uso ricreativo. L’alterazione che gli altri farmaci per il dolore possono causare durante la guida è ben più rischiosa, ma non viene trattata con la stessa severità.

Un effetto domino di ricorsi e problemi legali

L’introduzione di questa normativa creerà inevitabilmente una serie di contenziosi legali. I pazienti che vengono fermati, trovandosi con un test positivo, si vedranno costretti a intraprendere lunghe battaglie legali per difendere il proprio diritto alla guida e alla mobilità. La denuncia della Corte Costituzionale potrebbe diventare inevitabile, e il rischio che la nuova legge venga dichiarata incostituzionale è concreto. Il principio di uguaglianza davanti alla legge, così come il diritto alla salute, potrebbero entrare in conflitto con questa riforma che, pur di perseguire una politica di tolleranza zero verso la cannabis, finisce per penalizzare chi già vive con gravi difficoltà.

Il ministro Salvini e la sua visione punitiva

Sicuramente, la visione del Ministro Salvini, come espressa nel suo intervento sull’approvazione della legge, si inserisce in un contesto culturale di intolleranza verso l’uso di cannabis, anche se terapeutico. La dichiarazione “Se ti stronchi di canne, ti ritiro la patente” potrebbe essere una provocazione politica per l’opinione pubblica, ma rischia di avere un impatto devastante per le persone che, invece, si affidano alla cannabis per migliorare la propria qualità della vita. Il messaggio che passa è che chi usa cannabis, anche a fini terapeutici, è un criminale da tenere sotto sorveglianza, senza considerare i benefici che derivano da questa terapia per chi soffre.

Una necessità di riforma del sistema

Affinché la legge possa realmente tutelare i diritti dei pazienti, servono modifiche urgenti. In primo luogo, dovrebbero essere introdotte linee guida uniformi a livello nazionale per la gestione delle patenti di guida per chi assume cannabis terapeutica. Le commissioni mediche, attualmente senza un protocollo comune, dovrebbero seguire indicazioni chiare e condivise per evitare che le decisioni siano lasciate al caso o alla discrezionalità delle singole regioni. Inoltre, la legge dovrebbe prevedere l’obbligo di provare l’alterazione psicofisica prima di sanzionare i pazienti. Solo così si potrebbe risolvere un sistema che, altrimenti, risulta ingiusto e penalizzante per una parte della popolazione.

Conclusione: L’inclusione prima della punizione

Il nuovo Codice della strada rischia di essere una vera e propria discriminazione per i pazienti italiani che si affidano alla cannabis terapeutica. Questi individui non sono criminali e non dovrebbero essere trattati come tali. Piuttosto, dovrebbero essere sostenuti in un percorso che li aiuti a migliorare la loro condizione di vita, senza che la legge si abbatta su di loro in modo punitivo. Se la politica vuole davvero essere equa e giusta, deve comprendere e rispettare le esigenze di chi soffre. La cannabis terapeutica è una risorsa fondamentale per molti pazienti, non un problema da criminalizzare.