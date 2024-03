Un top a #ParametroZero: ‘sgarbo’ Internazionale F.C. a Cristiano Ronaldo

4 Mar 2024, 09:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

All’Internazionale potrebbe essere stato offerto un top player in scadenza, ma presto potrebbe mettersi di traverso Cristiano Ronaldo CR7 continua a tener fede al proprio #Progetto #Tecnico ideologico. Dopo essersi trasferito in Arabia Saudita per soldi e per palese rimostranza nei confronti del calcio europeo, il portoghese continua a ostentare soddisfazione. E al contempo prova indefessamente … Leggi tutto

