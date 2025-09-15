Un progetto che non può più attendere: il Manifesto Collettivo “Ius Cannabis” chiede spazio politico

Il Manifesto Collettivo “Ius Cannabis” non è soltanto una bozza scritta da qualche attivista, né un elenco di buone intenzioni lasciate a metà. È un vero e proprio testo di legge che ha già varcato le porte delle istituzioni, con un deposito sia alla Camera che al Senato nella scorsa legislatura. Ora torna in una versione rivista e migliorata, più solida e capace di affrontare, punto per punto, le contraddizioni che da decenni bloccano il dibattito sulla cannabis in Italia.

L’appello che nasce dal collettivo è chiaro: questo progetto deve essere assunto integralmente dai programmi politici. Non c’è spazio per mezze misure, per tagli cosmetici o compromessi che annacquino la portata della riforma. La strategia del “pezzo per volta” ha già dimostrato la sua inefficacia. Smembrare il testo significherebbe riprodurre schemi antiquati, mantenendo vive le stesse falle che da sempre alimentano il mercato nero, la confusione normativa e la repressione ingiustificata dei consumatori.

La forza del Manifesto sta proprio nella sua completezza. Regolamenta con precisione la coltivazione personale, riconoscendo ai cittadini la possibilità di autoprodurre entro limiti chiari. Introduce i social clubs come luoghi di gestione collettiva e sicura. Disegna un mercato legale trasparente, con regole fiscali precise e controlli che garantiscono qualità e sicurezza. Non manca l’attenzione all’uso medico, ai pazienti che ancora oggi faticano ad accedere alle cure, né quella alla prevenzione e all’educazione, strumenti indispensabili per una società consapevole.

È dunque una riforma che tocca insieme diritti civili, salute pubblica, economia e sicurezza. Un mosaico in cui ogni tessera è necessaria, e togliere anche solo un elemento significherebbe snaturarne la coerenza.

Il momento politico impone scelte coraggiose. Continuare a rimandare, a delegare o a “testare” con provvedimenti parziali vuol dire rimanere fermi mentre il resto d’Europa e del mondo sperimenta modelli già funzionanti. Il Manifesto Collettivo “Ius Cannabis” rappresenta un’occasione storica per superare l’immobilismo e dotare il Paese di una legge moderna, equilibrata e capace di rispondere davvero alle esigenze sociali ed economiche.

Quello che si chiede oggi alle forze politiche non è di aprire un dibattito sterile, né di relegare il tema ai margini della loro agenda. La richiesta è netta: inserire il testo per intero nei programmi, farlo proprio e portarlo avanti con determinazione. Non come bandiera di parte, ma come strumento trasversale di rinnovamento.

Le istituzioni hanno già visto questo progetto. Ora la società civile chiede che non venga dimenticato, ma che torni al centro del dibattito, con la dignità e la forza che merita.

Il Manifesto Collettivo non è un’utopia, è già una proposta scritta, giuridicamente solida, pronta a essere adottata. Spezzettarla non avrebbe senso. Accoglierla integralmente, invece, significherebbe dare finalmente una risposta concreta, moderna ed efficace a un tema che riguarda milioni di cittadini.

