Un nuova proposta di legge in Colorado propone di aumentare il limite di possesso per la cannabis

Un nuovo disegno di legge della Legislatura del Colorado propone di aumentare il limite per il possesso di cannabis da parte degli adulti a due once, e anche di cancellare i record di più criminali di basso livello.

Presentato dal rappresentante statale Alex Valdez, un democratico di Denver, il disegno di legge della Camera 1090 richiederebbe ai tribunali di sigillare le condanne passate per il possesso di due once di cannabis o meno senza dare ai procuratori distrettuali la possibilità di opporsi. Anche una condanna per un crimine di coltivazione di cannabis di classe tre – che comporta l’accusa di coltivare più di dodici piante ma meno di 25 – sarebbe anche sigillata, sebbene la coltivazione di molte piante non sarebbe legalizzata.

L’attuale limite di possesso di cannabis in Colorado per gli adulti è di un’oncia, con i pazienti registrati di cannabis ad uso medico consentiti due once; il limite di piante di cannabis dello stato per i coltivatori domestici è di dodici piante, con sei di quelle che possono maturare in un dato momento.

