Un ex Signora Juve sostituirà Zeman sulla panchina del Pescara

Il Pescara ha scelto Giovanni Bucaro, ex tecnico della Juve Primavera, per sostituire Zdenek Zeman operato nei giorni scorsi

Come rivelato da Sky Sport, Il Pescara ha scelto Giovanni Bucaro, per sostituire Zdenek Zeman operato nelle scorse ore. L’ex tecnico della Juve Primavera era già nello staff del tecnico boemo e adesso sarà in panchina per la sfida contro la Lucchese.

Per Bucaro, questa è una grande opportunità, per far vedere il suo valore in attesa che Zeman si rimetta al meglio.

