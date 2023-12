Un big dell’Fc Internazionale in Premier: Mister Inzaghi trema

Sirene dall’Inghilterra per uno dei pupilli di Simone Inzaghi. L’allenatore dei nerazzurri potrebbe perdere uno dei suoi calciatori migliori nella prossima finestra di mercato.

L’Inter continua la sua corsa in campionato. Dopo la pesante vittoria di Napoli, i nerazzurri hanno battuto l’Udinese a San Siro per 4-0 segnando con quattro marcatori diversi. Gli uomini di Inzaghi giocano da squadra dando la possibilità a tutti, non solo agli attaccanti, di andare a segno. Nelle prime quindici partite di campionato, infatti, sono 9 i marcatori differenti che hanno fatto gol. Oltre alle reti di Lautaro Martinez e Thuram, molti centrocampisti hanno trovato il bersaglio finora in stagione: Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, Dumfries e Frattesi. Proprio le qualità e le abilità di uno di questi centrocampisti stanno catturando l’attenzione di molte big della Premier League facendo tremare Simone Inzaghi e i tifosi nerazzurri.

Calhanoglu in Premier, lo vogliono Liverpool e Chelsea

Hakan Calhanoglu sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera con l’Inter. Il suo ottimo stato di forma e i suoi gol stanno regalando vittorie ed entusiasmo a tutto il mondo interista. Secondo Tuttosport, però, il suo futuro in nerazzurro potrebbe essere in bilico. Dall’Inghilterra arrivano interessamenti da parte di molte grandi squadre tra cui Liverpool e Chelsea. I Reds, primi in campionato al momento, potrebbero acquistarlo per migliorare il proprio centrocampo e puntare alla conquista di un posto in Champions nella prossima stagione o, addirittura, alla vittoria della Premier. Ai Blues, invece, il turco farebbe comodo per ridare ordine alla squadra. Nonostante i milioni spesi nelle ultime finestre di mercato, infatti, il Chelsea si trova nella parte destra della classifica e a -11 dalla zona Europa. L’Inter, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di cedere Calhanoglu visto anche il recente rinnovo del contratto fino al 2027.

La trasformazione di Calhanoglu

Dopo l’addio di Brozovic, Simone Inzaghi doveva dare le chiavi del centrocampo nerazzurro ad un altro calciatore. La sua scelta è ricaduta su Calhanoglu e si è rivelata una mossa vincente. Il ruolo da regista ha dato nuova linfa al quasi 30enne turco. Le sue abilità garantiscono un miglior equilibrio a tutta la squadra e permettono di far girare la palla dalla una parte all’altra del campo con molta velocità. In questa stagione, inoltre, ha già totalizzato 8 reti tra campionato e Champions League, di cui uno su azione e 7 su calcio di rigore sottolineando la sua freddezza e l’infallibilità dagli 11 metri.

Un big dell’Inter in Premier: Inzaghi trema

Spazio Inter