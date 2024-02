Pubblicità

Si chiama Lautaro, di cognome non fa Martinez ma Giannetti, ma ha imparato presto a fare male alla Juventus come il Toro capitano dell’Inter: è la sua zampata in area di rigore a condannare la Juventus alla prima sconfitta interna stagiona …

00:01

13 Feb 2024

