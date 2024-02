Pubblicità

Diffondi Informazione!

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Tutto apparecchiato per il rinnovo di Nicolò Barella fino al 2029. Accordo già trovato tra le parti come rivela la Gazzetta dello Sport: due incontri, uno a Lisbona e uno a Riyadh, per sancire la stretta di mano.

09:16

15 Feb 2024

Pubblicità

Go to Source

Pubblicità