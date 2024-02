ULTIM’ORA! – Piotr Zieli e Taremi a zero, i rinnovi di Super Barellino e El Toro di Bahia Blanca Lautaro e la permanenza dei big: l’Fc Internazionale prepara una rosa maxi

Pubblicità

24 Feb 2024, 16:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale è in vantaggio sulla concorrenza, non soltanto in classifica.

Te l’ho promesso da bambino…! Per sempre ti starò vicino!! Pubblicità La Luna brilla nel cielo Nerazzurro! #InterNews #InterNotizie #InternazionaleSegnaPerNoi #InterClub

