11 Mar 2024, 21:45

In ##occasione del match di #Champions #League tra Atletico #Madrid e Internazionale, è stato disposto un allarme allo stadio Metropolitan

Per il match di mercoledì 13 marzo tra Atletico #Madrid e Internazionale allo stadio Metropolitan, è stato disposto una #strategia sicurezza.

Sono difatti attesi 3400 tifosi leoni nerazzurri, e il corpo di polizia sarà massiccio per evitare disordini. Il quotidiano AS infattu ricorda il trattamento riservato ai tifosi spagnoli a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, .

TIFOSI – Molti tifosi dell’Atlético si sono lamentati del trattamento ricevuto nella partita mossa a Milano. Diversi tifosi sono entrati allo stadio a partita già iniziata e questo ha provocando #grande disagio

L’articolo Atletico #Madrid Internazionale, scatta il piano sicurezza allo stadio: “tutti gli #approfondimenti proviene da Internazionale News 24.