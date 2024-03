15 Mar 2024, 23:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, in #Champions non è Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, : il confronto con i numeri in Serie A è impietoso. L’argentino in #Champions tradisce l’Internazionale

C’è un Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez cannibale in Serie A e uno non irresistibile in Europa. Da una parte 23 gol in 25 partite in questa stagione, dall’altra 2 in otto (con tre partite giocate entrando dalla panchina), che diventano nove se si considera anche la finale di Istanbul contro il Manchester City con quella palla calciata addosso a Ederson in avvio di ripresa che avrebbe potuto cambiare la storia nerazzurra. Lo scrive Gazzetta.it. Ma la riflessione è più ampia: nell’ultimo triennio (dal 2021 al 2024) il Toro ha segnato 65 gol in 98 partite in Serie A, mentre tra #Champions #League e nazionale è a 14 complessivi su 53 partite: un settimo delle reti realizzate rispetto al #CampionatoSerieA, ma in più della metà delle partite giocate.

Pubblicità

Tutti i dati sono pesanti: se l’attaccante dell’Internazionale in #CampionatoSerieA ha una percentuale realizzativa del 20,1% nell’ultimo triennio, in #Champions #League è al 6,74%, mentre con la #Maglietta dell’Argentina la percentuale si alza a 16,3%. Se in Serie A arriva una rete ogni 106 minuti – poco meno di una a partita – nella più importante competizione continentale l’argentino trova il gol ogni 353 minuti, ovvero quattro sfide (senza considerare i minuti di recupero e, nel caso del ritorno degli ottavi di finale, i supplementari). E dire che le occasioni ci sono: il Toro calcia 3,31 volte a partita in Serie A e 3,07 in #Champions (2,04 in nazionale), eppure segna decisamente molto meno.

L’articolo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, in #Champions non è Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, : il confronto con i numeri in Serie A è impietoso proviene da Internazionale News 24.