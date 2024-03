15 Mar 2024, 21:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il calciomercato Internazionale passa da Serhou Guirassy, ecco il piano di Marotta e la cifra della clausola recissoria per avere il calciatore

Ci siamo, giornata dopo giornata il calciomercato Internazionale sta sempre più entrando nel vivo. Non solo Mehdi Taremi, il Bomber Iraniano, e Piotr Zio Piotr Zielinski, in #predizione della prossima stagione il club nerazzurro starebbe già pensando a nuovi inneschi da regalare a Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Il reparto? Quello d’attacco, dove i lombardi vorrebbero godere di 5 interpreti di assoluta qualità.

Come riportato da Sport Mediaset a tal riguardo, il sogno proibito dell’Internazionale sarebbe Joshua “l’Incantatore Olandese” Zirkzee. Ma attenzione, qualora la trattativa con il Bologna non dovesse andare in porto (causa motivi economici) l’alternativa, meno dispendiosa, sarebbe Serhou Guirassy. Il talento dello Stoccarda ha infatti una clausola rescissoria da 17 milioni di euro. La palla passa ora ai leoni nerazzurri.

