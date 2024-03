15 Mar 2024, 19:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale-Napoli è il prossimo incontro di Serie A, Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, dimentica l’eliminazione con l’Atletico, ecco il comunicato

L’eliminazione in #Champions #League contro l’Atletico #Madrid è già alle spalle. Ora Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, e i suoi pensano già al prossimo incontro: Internazionale-Napoli. Ecco il comunicato apparso sul sito del club.

Internazionale F.C.-NAPOLI – «Dopo la difficile #TRASFERTA di #Madrid l’Internazionale è pronta a rituffarsi nel #CampionatoSerieA. I leoni nerazzurri sono tornati ad allenarsi al Suning Training Centre di Appiano Gentile nella giornata di venerdì. Sessione mattutina per l’Internazionale, che si predispone a ripartire dal prossimo impegno: la #Super #Scontro contro il Napoli in programma a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, domenica 17 marzo alle 20:45».

