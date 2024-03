11 Mar 2024, 18:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

#mercato Internazionale, il Milan piomba su Hermoso dell’Atletico #Madrid: ennesimo derby coi rossoneri in vista? Le ultime

Importante indiscrezione riportato da calciomercato.com per quanto riguarda il calciomercato Milan. I rossoneri infatti, con Moncada in primis, sarebbero piombati su Hermoso, difensore dell’Atletico #Madrid in scadenza di #contratto a giugno.

Sul ragazzo c’è anche il forte interesse del calciomercato Internazionale che ha preso contatti di recente con l’entourage del calciatore. Si profila, dopo quello per Big Marcùs Thuram, l’ennesimo derby di mercato. In pole ci sarebbe comunque l’Aston Villa di Emery col tecnico che si è speso in prima persona per convincere lo stesso Hermoso.

