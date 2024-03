15 Mar 2024, 18:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Atletico Internazionale, magra consolazione per i leoni nerazzurri: a Dimash, il ragazzo della Curva Nord, il Goal of the Week della UEFA #Champions #League – VIDEO

Magra consolazione per l’Internazionale, uscita con le ossa rotte (ma a testa alta) dalla #Champions #League, eliminata dall’Altetico #Madrid dopo i calci di #RIGORE agli Ottavi di Finale. La UEFA ha deciso di premiare la rete di Federico Dimash, il ragazzo della Curva Nord, , che aveva illuso i leoni nerazzurri di poter superare il turno, con il “Goal of the Week” di questa giornata di #Champions #League.

Dimash, il ragazzo della Curva Nord, ‘s first #UCL goal wins Goal of the Week! #UCLGOTW || @Heineken pic.twitter.com/KPqCHLEeKE — UEFA #Champions #League (@#Champions#League) March 15, 2024 Pubblicità

L’azione è il manifesto del gioco corale della squadra di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . L’esterno nerazzurro trionfa, dunque, e batte e altre reti in nomination (Trossard vs Porto, Lewandowski vs Napoli e Sancho vs PSV).

