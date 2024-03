15 Mar 2024, 17:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale Napoli, Calzona “catechizza” i suoi: 3 parole d’ordine in vista del match contro i leoni nerazzurri di domenica in #CampionatoSerieA

Domenica sera andrà in scena Internazionale Napoli. Anche la squadra di Calzona viene dalla delusione per l’eliminazione dalla #Champions #League per mano del Barcellona. Il Mattino svela come il tecnico abbia tenuto la squadra a rapporto negli spogliatoi prima dell’#allenamento di ieri.

Tre i punti e le parole d’ordine rivolte dall’allenatore alla propria squadra, per non commettere gli stessi errori della gara contro i blaugrana e per affrontare al meglio la partita contro i leoni nerazzurri: resettare, aggredire e ripartire.

