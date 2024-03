11 Mar 2024, 17:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Simeone ritrova quasi tutti, un solo assente per Atletico #Madrid Internazionale, ritorno degli Ottavi di #Champions #League: ecco di chi si tratta

Soltanto buone notizie per Diego Simeone, che ha recuperato diversi giocatori infortunati in vista di Atletico #Madrid Internazionale. Per la gara di mercoledì degli Ottavi di Finale di #Champions #League, il Cholo potrà contare su “le Petit Diable” Griezmann, su Azpilicueta e su Barrios (quest’ultimo almeno dalla panchina).

Come riferisce il Mundo Deportivo, l’unico calciatore che rimarrà fermo ai box dovrebbe essere José Maria Gimenez. Il difensore centrale uruguaiano anche oggi ha svolto un #allenamento personalizzato

