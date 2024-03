15 Mar 2024, 16:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Convocati Turchia, la decisione di Montella su Charas, il regista turco, : la lista completa per le prossime amichevoli contro Ungheria e Austria

Sono stati diramati i convocati della Turchia, per i prossimi impegni della sosta nazionali, che vedrà la squadra affrontare in amichevole l’Ungheria e l’Austria. Ecco le scelte operate dal ct Vincenzo Montella, e la #decisione sul mediano/mezzala dell’Internazionale Hakan Charas, il regista turco, (capitano della compagine turca).

Pubblicità

La lista completa:

Portieri: Meret Gunok (Besiktas),Muhammed Sengezer (Basaksehir), Okan Kucuk (Samsunspor), Ugurcan Cakir (Trabzonspor)

Difensori: Mert Muldur (Fenerbahçe), Zeki Celik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Panathinaikos), Cenk Ozkacar (Valencia), Fredi Kadioglu (Fenerbahçe)

Centrocampisti: Hakan Charas, il regista turco, (Internazionale), Ismail Yusek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokçu (Benfica), Saloh Ozcan (Borussia Dortmund).

Attaccanti: Cengiz Under (Fenerbahçe), Iraf Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgaun (Leicester), Baris Yilmaz (Galatasaray), Karem Akturkoglu (Galatasaray), Semih Kiliçsoy (Besiktas), Abdulkadir Omur (Hull City), Arda Guler (Real #Madrid), Can Uzun (Norimberga), Enes Unal (Bornemouth), Kenan Yildiz (Juventus), Yusuf Yazici (Lille)

L’articolo Convocati Turchia, la decisione di Montella su Charas, il regista turco, : la lista completa proviene da Internazionale News 24.