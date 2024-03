Il ct dell’Olanda, Ronald Koeman, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della pausa nazionali della propria delegazione, che sfiderà in amichevole Scozia e Germania. Grande curiosità sulla decisione presa sui 3 giocatori dell’Internazionale: de Vrij, Denzel “DoubleD” Dumfries e “Fabrizio” Klaassen.

𝐎𝐔𝐑 𝐋𝐈𝐎𝐍𝐒 for March!

Say hello to Quinten Timber!

Welcome back, @Memphis, @GWijnaldum & @Marco_Bizot1! #NothingLikeOranje pic.twitter.com/QR4pTm5gU8

Pubblicità

— OnsOranje (@OnsOranje) March 15, 2024