15 Mar 2024, 10:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il Ranking Uefa è definitivamente aggiornato dopo l’ultimo turno delle competizioni europee svoltesi questa settimana

È stato svelato il Ranking Uefa dopo l’ultimo turno di competizione europee, svolto in questa settimana. L’Internazionale non ha perso alcuna posizione in #classifica nonostante l’eliminazione in #Champions #League, rimanendo così al sesto posto.

Pubblicità

Atalanta, Milan e Fiorentina guadagnano una posizione. Ne perde 2 il Napoli, una la Juventus. Di seguito le prime ventuno posizioni.

1. Manchester City (Inghilterra) 146.000

2. Bayern Monaco (Germania) 139.000

3. Real #Madrid (Spagna) 127.000

4. Paris Saint-Germain (Francia) 113.000

5. Liverpool (Inghilterra) 112.000

6. Internazionale (Italia) 101.000

7. Lipsia (Germania) 97.000

8. Chelsea (Inghilterra) 96.000

9. Roma (Italia) 95.000

10. Manchester United (Inghilterra) 92.000

11. Borussia Dortmund (Germania) 89.000

12. Barcellona (Spagna) 89.000

13. Atlético #Madrid (Spagna) 87.000

14. Siviglia (Spagna) 84.000

15. Bayer Leverkusen (Germania) 82.000

16. Villarreal (Spagna) 82.000

17. Napoli (Italia) 80.000

18. Juventus (Italia) 80.000

19. Porto (Portogallo) 77.000

20. Benfica (Portogallo) 77.000

21. Atalanta (Italia) 72.000

L’articolo Ranking Uefa, eliminazione indolore per l’Internazionale: la #classifica aggiornata proviene da Internazionale News 24.